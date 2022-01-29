سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 29 يناير 2022، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية لليوم السبت، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت، وفق تحديثات البنوك اللبنانية كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 29 يناير 2022

تراجع سعر الدولار في لبنان، بداية تعاملات اليوم السبت، 29 يناير/كانون الثاني 2022، لسوق النقد غير الرسمية "السوداء".

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت، لدى السوق(السوداء) بين 22500، و 22550 ليرة لكل دولار.

وقالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 إنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.

وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و 10،083 خلال العام بأكمله.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.

وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021.

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 29 يناير 2022