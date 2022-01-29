حالة الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم السبت 29/يناير 2022م، غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهياة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر يوم الاحد ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأحد 30/يناير 2022م، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الإثنين 31/يناير 2022م، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .