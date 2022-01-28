سعر الدولار اليوم في العراق السبت29 يناير 2022، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في العراق لليوم السبت، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة من قبل العراقيين لاسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لليوم السبت، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

سعر الدولار اليوم في العراق السبت29 يناير 2022

وتباين متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، امس الجمعة، 28 يناير/كانون الثاني 2022، في بورصات المحافظات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و 1482.50 دينار للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وانخفض سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد، إلى نحو 1478.75 دينار، كما تراجع سعر الدولار، في بورصة البصرة، إلى نحو 1479.5 دينار.

بينما زاد في بورصة الحارثية ببغداد، إلي نحو 1479.25 دينار، وارتفع في بورصات الموصل والسليمانية ودهوك، إلى نحو 1480.75دينار.

فيما استقر سعر الدولار في بورصة أربيل، عند نحو 1480.25 دينار.

سعر الدولار اليوم في العراق السبت29 يناير 2022

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 1623.01 دينار للشراء، و1626.21 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1951.92 دينار للشراء، و1955.66 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 388.20 دينار للشراء، و388.37 دينار للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 396.27 دينار للشراء، و396.96 دينار للبيع.

كذلك تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4804 دنانير للشراء، و4810.24 دينار للبيع.