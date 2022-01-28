أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم السبت 29 يناير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 م
28 يناير 2022
أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم السبت 29 يناير 2022
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أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم السبت 29 يناير 2022،  يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في ليبيا لليوم السبت، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة من قبل  الليبيين  لاسعار صرف الدولار مقابل الدينار الليبي لليوم السبت، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم السبت 29 يناير 2022

وتباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند نفس مستوى تعاملات أمس الخميس.

أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.91.50 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.43 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.56 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم السبت 29 يناير 2022

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.61 دينار للبيع و4.59 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.18 دينار للبيع و5.15 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 208 دينارات ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 242.6 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 255.5 دينار ليبي.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 277.3 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.30 دينار ليبي

 

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