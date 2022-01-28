سعر الدولار اليوم السبت في سوريا، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في سوريا لليوم السبت، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة من قبل السوريين لاسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم السبت، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

سعر الدولار اليوم السبت في سوريا

وارتفع سعر الدولار في سوريا، أمس الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2022 خلال مستهل التعاملات لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وعرف الاقتصاد السوري قبل عام 2010 كواحد من أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعاً، فحسب معطيات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فإن سوريا كانت تنتج ما يتراوح بين 75 إلى 85% من أغذيتها وأدويتها وألبستها وأحذيتها وتصدّر الفائض منها إلى أكثر من 60 دولة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في سوريا انتهت من مسودة ترخيص لمشغل ثالث للهاتف المحمول.

ويشكل التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بعد أن انعكس على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30% بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% في العام 2021 مقارنة بعام 2010.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وارتفع سعر الدولار في سوريا امس الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3605 ليرات للشراء، و3635 ليرة للبيع، مقابل 3600 ليرة للشراء، و3640 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الخميس.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

انخفض سعر اليورو في سوريا امس الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 4009 ليرات للشراء، و4053 ليرة للبيع، مقابل 4056 ليرة للشراء، و4100 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا خلال مستهل تعاملات الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 4811 ليرة للشراء، و4868 ليرة للبيع، مقابل 4851 ليرة للشراء، و4908 ليرات للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) امس الجمعة ليصل إلى 959 ليرة للشراء، و971 ليرة للبيع، مقابل 958 ليرة للشراء، و970 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم الجمعة، ليسجل نحو 979 ليرة للشراء، و991 ليرة للبيع، مقابل 977 ليرة للشراء و990 ليرة، بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا امس الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11894 ليرة للشراء، و12034 ليرة للبيع.