يوفنتوس يعلن رسميا ضم المهاجم الصربي فلاهوفيتش

أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، رسميًا ضم المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، من صفوف فيورنتينا.



وبحسب فابريزيو رومانو، انضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس، مقابل 75 مليون يورو إلى جانب الإضافات؛ حيث سيتقاضى 7 ملايين يورو في الموسم.



وسجل المهاجم الصربي 20 هدفًا في 24 مباراة خاضها بين الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا هذا الموسم.



وسيدفع يوفنتوس 70 مليون يورو إلى فيورنتينا على مدار 3 سنوات إضافة 11.6 مليون يورو لوكيل أعماله، كما تم وضع 10 ملايين يورو كإضافات في العقد الذي سيمتد حتى يونيو/حزيران 2026.



ونشر يوفنتوس مقطع فيديو للترحيب بالمهاجم الصربي، والذي أظهر أنه سيرتدي القميص رقم 7 مع السيدة العجوز.



يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر إنتر، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز السابع برصيد 36 نقطة.