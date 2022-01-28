كهرباء غزة تقرر استكمال إنارة منطقة مدخل النصيرات البحري

قررت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الجمعة، إنارة منطقة مدخل النصيرات البحري غداً السبت وصولا للجسر الذي تمت إنارته الأسبوع الماضي.

وقالت في بيان لها :" استجابة لطلب العديد من القطاعات وتحقيقا للمنفعة العامة ونظرا لخطورة المنطقة مروريا قررت شركة توزيع الكهرباء استكمال إنارة منطقة مدخل النصيرات البحري غدا السبت وصولا للجسر الذي تمت إنارته الأسبوع الماضي".

وكانت شركة كهرباء غزة، أعلنت الشهر المنصرم، عن انهاء كافة التجهيزات لانارة شارع صلاح الدين الذي يمد القطاع من جنوبه حتي شماله، في مبادرة اطلقتها بالتعاون مع الجهات المختصة في قطاع غزة، لتجنب وقوع الحوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين، في ظل أزمة الكهرباء التي تعاني منها القطاع وجدول وصلها لعدة ساعات.