مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق عاجل في ظروف وفاة الفتى السرسك

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات حادثة وفاة الفتى أسامة السرسك من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال المركز في بيان له، إن مركز الميزان يأسف لوفاة الطفل السرسك ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات حادثة الوفاة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وأمس الخميس الموافق 27/1/2022، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى عند حوالي الساعة 19:50 من عن وصول جثة الطفل أسامة عرفات إبراهيم السرسك (14 عاماً)، من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة. وبحسب الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة هو الاختناق الإصابي.