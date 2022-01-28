هل يتوقف سقوط الأمطار في فلسطين غداً السبت؟ راصد يوضح

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الجمعة، عن أخر تحديثات الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الراصد العلامي، أن تبقى فرص هطول الأمطار واردة بين الحين والآخر بقية هذا اليوم في شمال ووسط البلاد .

وفي ساعات الليل، بين الراصد أن الامطار ستنتشر مجدداً خلال ساعات الليل نحو جنوب الضفة وأجزاء واسعة من قطاع غزة حتى صباح يوم غد السبت.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي، منذ الأربعاء، أعلن عن أثره تعطيل الدوام في كافة المؤسسات الحكومية ليوم أمس الخميس، فضلاً عن تعطيل دوام المدراس باستثناء قطاعات الطوارئ في الضفة وقطاع غزة.