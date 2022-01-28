بنفيكا يرفض رحيل نجمه إلى برشلونة

رفض بنفيكا البرتغالي، التفريط في أحد نجوم الفريق والسماح له بالرحيل والانضمام لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع أليخاندرو جريمالدو الظهير الأيسر لبنفيكا، في ظل رغبة النادي الكتالوني تدعيم صفوفه بعنصر مميز في الجهة اليسرى، والتي يعاني منها، في ظل سوء مستوى جوردي ألبا.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن بنفيكا يرفض السماح لجريمالدو بالرحيل عن صفوفه، في ظل رغبة النادي عدم خسارة لاعب أساسي بالفريق.

وأضافت أن النادي البرتغالي يدرك أن جريمالدو سينتهي عقده في صيف 2023، أي بعد عام ونصف، مشيرة إلى أنهم سيحاولون إقناع اللاعب بتجديد عقده.

وختمت: "حال رفض اللاعب تجديد عقده، سيتعين على الإدارة دراسة العروض التي ستأتي له، كي لا يخسره النادي مجانًا في الفترة المقبلة".