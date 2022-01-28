"الاعلام الحكومي بغزة" ينشر حصيلة عمل الطواقم الحكومية خلال المنخفض

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، آخر تحديث لأعمال الطواقم الحكومية خلال المنخفض الجوي.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن طوارئ البلديات تلقت منذ بداية المنخفض الحالي 1674 إشارة حول تجمعات مياه وطفح صرف صحي, وتعاملت بشكل عاجل مع 1380 منها، فيما تم متابعة تلقت أرقام بقية المهام.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صحفي:

آخر تحديث لأعمال الطواقم الحكومية خلال المنخفض:

🔻تلقت أرقام طوارئ البلديات منذ بداية المنخفض الحالي 1674 إشارة حول تجمعات مياه وطفح صرف صحي, وتعاملت بشكل عاجل مع 1380 منها، فيما تم متابعة

بقية المهام.

🔻تعاملت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني مع 1161 إتصال وبلاغ وإشارة مهمة.

🔻استقبلت شركة توزيع الكهرباء 9354 اتصال نتج عنها التعامل مع 1064 مهمة عمل ميداني.

🔻تفقدت وزارة التنمية الاجتماعية عدد 300 منزل وقدمت مساعدات واحتياجات عاجلة لعدد 104 أسرة.

🔻قدمت وزارة الأوقاف مبالغ نقدية لعدد 200 أسرة تضررت جراء المنخفض.

🔻تم توفير واستهلاك 45 ألف لتر سولار لآليات البلديات للقيام بمهامها والاستجابة لمناشدات المتضررين.

المكتب الإعلامي الحكومي

الجمعة 28 يناير 2022م