"محامون من أجل العدالة": السلطة الفلسطينية تعذب معتقلين سياسيين

كشفت مجموعة حقوقية الجمعة، عن تعرض معتقلين سياسييين للتعذيب داخل سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في ظل أجواء البرد الحالية.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن "المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، يتعرضون لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب بسجون السلطة على خلفية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي، أو النشاط النقابي والطلابي".

ووجهت المجموعة للنظر إلى حال المعتقلين السياسيين في مثل هذه الأيام الباردة، لافتة إلى ما نشرته تقارير إعلامية أظهرت تعمد أجهزة أمن السلطة إلى سحب البطانية من فوق المعتقلين والفراش من تحتهم، ودفعهم إلى النوم على الأرض، ومواجهة بارد قارس، كأحد أساليب التعذيب وسوء المعاملة.

ودعت إلى الالتفات جديا لأوضاع المعتقلين السياسيين، وضمان سلامتهم وصحتهم وأمنهم، بعيدا عن أي انتهاكات يحرمها القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفا فيها.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة أكثر من 2578 انتهاكا، خلال عام 2021 الذي وصفته بالعام الأسود في قمع الحريات.