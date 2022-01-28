وقفة أمام سجن "مجدو" دعمًا للأسير المريض ناصر أبو حميد

شارك العشرات، اليوم الجمعة، في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد أمام سجن "مجدو".

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج الفوري عنه، منددين بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصةً الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي.

ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج الفوري عنه، لا سيما بعد نقله من مستشفى "برزلاي" الى عيادة سجن الرملة رغم أنه ما يزال يعاني من أوضاع صحية صعبة.

من جهته، قال رئيس رابطة الأسرى والمحررين في الداخل المحتل، منير منصور، إن إدارة سجون الاحتلال تحاول ايهام الرأي العام بأن الأسير ناصر أبو حميد بحالة صحية جيدة، وذلك من خلال نقله الى عيادة سجن الرملة.

وأضاف منصور: "نعي جيدًا بأنه يعاني بهذه الاثناء من أوضاع صحية صعبة جدًا، وجئنا اليوم لمساندته وإرسال رسالة تؤكد وقوف كافة أبناء شعبه الى جانبه وجانب كافة أسرانا البواسل".