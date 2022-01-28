الحكومة المصرية توضّح حقيقة قرار الاستغناء عن آلاف الموظفين..!

نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن اعتزام الحكومة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي.

وقال الجهاز، إنه لم يتم حتى الآن إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يحقق نوعاً من أنواع العدالة، حيث يرصد بشكل دقيق أداء الموظف إلكترونياً، بما يضمن التعرف على قدرات الموظفين، ورصد نقاط قوة وضعف كل موظف، لتأهيله بشكل يتناسب مع الوظيفة التي يقوم بها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، يجرى العمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة، خاصةً المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 69 ألفاً و849 موظفاً، منهم 30 ألفاً و665 موظفاً تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تدريب 32 ألفاً و352 موظفاً في إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط