بالصور فاجعة.. العثور على جَنين متوفي بحمام مستشفى وسط القطاع

أفادت مصادر طبية ، مساء اليوم الجمعة، بالعثور على جنين حديث الولادة متوفي داخل حمام مستشفى وسط قطاع غزة.

ووفق ما أوردته المصادر الطبية لـ"فلسطين اليوم الاخبارية"، فإنه تم العثور على الجنين في دورات المياه التابعة لقسم الولادة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العلامات الأولية تشير إلى الجنين مات اختناقًا، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة بغزة، انها تابعت قضية الجنين الذي عثر عليه، مبينة أنه جرى تحويل القضية للجهات المعنية للتحقيق في ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.







