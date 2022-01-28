بالصور عمل شنيع وبشع.. العثور على جَنين مُتوفَّى في حمام مستشفى وسط القطاع

أفادت مصادر طبية ، مساء اليوم الجمعة، بالعثور على جنين حديث الولادة متوفى داخل حمام مستشفى وسط قطاع غزة.

ووفق ما أوردته المصادر الطبية لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، فإنه تم العثور على الجنين في دورات المياه التابعة لقسم الولادة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العلامات الأولية تشير إلى أن الجنين مات اختناقًا، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق بالحادثة.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة بغزة، أنها تابعت قضية الجنين الذي عثر عليه، مبينة أنه جرى تحويل القضية للجهات المعنية للتحقيق في ملابساتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.







