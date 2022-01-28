السعودية: تفاصيل جديدة بشأن تمديد تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، أن النظام لا يسمح بتمديد تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج، إذ تم تحديد مدة الإقامة بـ30 يوما فقط.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي: إن "تأشيرة العمرة هي تأشيرة إلكترونية تمنحها السعودية لضيوف الرحمن الراغبين بأداء العمرة، وتتيح لهم حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجميع مدن السعودية خلال فترة الإقامة".

وأضافت أنه تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين.

ونوهت للمعتمرين القادمين من الخارج ضرورة تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول.

وأوضحت أنه بعد تحديث الحالة الصحية في "توكلنا" يمكن حجز تصاريح العمرة، والصلوات والزيارة عبر "اعتمرنا" و"توكلنا"، وستتولى شركة العمرة استخراج التصاريح اللازمة لهم.