حماس تعلّق على جهود الجزائر لطرد الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي

عبرت حركة حماس، عن امتنانها لدولة الجزائر الشقيقة على جهودها الحثيثة على طريق إلغاء مكانة المراقب التي حصل عليها الاحتلال الصهيوني في الاتحاد الإفريقي.

واعتبر رئيس الدائرة السياسية في حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها خطوة الجزائر تعبر عن أصالة الموقف الجزائري، وينظر إليها الشعب الفلسطيني بكل الاعتزاز والتقدير.

ودعت حماس، باقي الدول العربية الشقيقة والإفريقية الصديقة، للاستجابة لما تقوم به الجزائر من مساعي مقدرة عالياً، وتنسيق المواقف معها، لتحقيق ذلك الهدف، الذي يعبر عن روح الأمة العربية ومبادئ القارة الإفريقية، التي اشتركت مع الشعب الفلسطيني في نضال طويل يمتد عقودا من الزمن للتخلص من الاستعمار والاحتلال بمسمياته كافة.

وشددت على أن طرد الاحتلال الصهيوني من عضوية الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يكون مطلبا لكل الدول المنضوية تحت لوائه، مبينة أن وجود الاحتلال في أي من مستويات الاتحاد، يتعارض مع مبادئ القارة الإفريقية وإرثها التاريخي بالتخلص من أنظمة الفصل العنصري التي يمثلها اليوم الاحتلال الصهيوني بأبشع صورة.

وأشارت حماس، إلى أن "إسرائيل" تهدف من الانخراط في الاتحاد الإفريقي إلى استغلال موارده وثرواته، وإذكاء نيران الحروب في القارة، لتسريع وزيادة صفقات السلاح الإسرائيلية.