محدث 26 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، عرف منهم الدكتور عماد أبو جيش وهو متطوع في الهلال الأحمر، الذي أصيب بمنطقة الكتف.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف بالرصاص ما أدى لتحطم زجاجها الخلفي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

ولاحقًا، ذكر الهلال الأحمر، أن عدد الاصابات بلغ 26 خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، من بينها 13 بالرصاص المطاطي.



