الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 28 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح : "ن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى".

وأضاف شريتح :"هذه المقاطعة تُعرّف الوفود الأجنبية التي تزور السجون بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي يستمر تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".

وتابع :"سلطات الاحتلال عادة ما تتخذ إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم".

وأوضح شريتح أنه في حال كانت هناك محكمة لأسير، يتم تبليغه عن طريق الأسرى المناوبين على الأقسام.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).