الأسرى يشتكون من البرد القارس والثلوج التي غطت خيامهم

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، مساء أمس، أن أوضاع الأسرى غاية في الصعوبة في ظل تدني درجات الحرارة وهطول الأمطار والثلوج على فلسطين.

وأوضح مزهر أن هناك نقص حاد في الأغطية والملابس لدى الأسرى، إضافة إلى أن إدارة السجون لا توفر لهم وسائل التدفئة.

وبيّن أنه وصلت لجنة الأسرى أكثر من مناشدة من قبل الأسرى يشتكون بها عن شدة البرد والثلج الذي غطى خيامهم، مطالبين كل المؤسسات الدولية والحقوقية الضغط على الاحتلال للسماح لإدخال الملابس.

وأشار مزهر إلى أنه يحاول الأسرى في هذه الأوقات ممارسة الرياضة من أجل تدفئة أنفسهم، ومشاركة بعضهم البعض بالأغطية المتوفرة.

ولفت إلى أن الأسرى في سجن "عوفر" يعيشون في خيام وهذا يعني أن معاناتهم مضاعفة في ظل هذا البرد القارس.