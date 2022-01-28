طقس فلسطين: أجواء باردة وماطرة في مناطق متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 28-1-2022، أن تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية رطبة وباردة، وتتساقط الأمطار خصوصاً في أواسط البلاد بإذن الله، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية، والله تعالى أعلم

السبت: 2022-01-29

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويبقى الجو غائماً جزئياً وبارداُ الى شديد البرودة نهاراً، وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى. ومع ساعات الليل تضعف فرصة الأمطار الى أبعد مدى بمشيئة الله، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية حفيفة الى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 2022-01-30

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً نهاراً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق شمال ووسط البلاد، مع ساعات الليل يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 2022-01-31

لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً وغائمة جزئياً الى غائمة وتبقى الفرصة سانحة لتساقطات مطرية ذات طابع محلي في بعض المناطق، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى واعلم.