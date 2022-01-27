أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 28 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في لبنان، والذي تراجع سعره في معاملات صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في لبنان، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في لبنان، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 28 يناير 2022

سعر الذهب عيار 24 في لبنان

وسجل جرام الذهب عيار 24 في لبنان، 89.271 ألف ليرة (58.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، إلى نحو 78.114 ألف ليرة (51.09 دولار).





سعر الذهب عيار 18 في لبنان

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى نحو 66.955 ألف ليرة (43.79 دولار).

سعر الذهب عيار 14 في لبنان



وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.075 ألف ليرة (34.06 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان ارتفاعًا، إلى نحو 2.776 مليون ليرة (1816 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في لبنان، نحو 624.915 ألف ليرة (408.73 دولار).