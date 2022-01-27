سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 27 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في السودان، والذي تراجع سعره في معاملات صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في السودان، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في السودان، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 27 يناير 2022

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، خلال تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 25.409 ألف جنيه (57.68 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 22.233 ألف جنيه (50.47 دولار).

سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 27 يناير 2022

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان اليوم، نحو 19.057 ألف جنيه (43.26 دولار).

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، إلى مستوى 14.822 ألف جنيه (33.65 دولار).

سعر الأوقية الذهب في السودان

وتراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان انخفاضًا، إلى نحو 790.208 ألف جنيه (1794 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في السودان

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان، إلى نحو 177.865 ألف جنيه (403.87 دولار).