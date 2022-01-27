سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 28 يناير 2022

سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 27 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في العراق، والذي ارتفع سعره في معاملات صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في العراق، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في العراق، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 27 يناير 2022

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، إلى 85.566 ألف دينار (58.39 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 27 يناير 2022

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات اليوم في العراق، إلى نحو 74.872 ألف دينار (51.09 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 27 يناير 2022

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 64.175 ألف دينار (43.79 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 49.914 ألف دينار (34.06 دولار).

سعر الأوقية الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في العراق ارتفاعًا، إلى نحو 2.661 مليون دينار (1816 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في العراق

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في العراق، نحو 598.975 ألف دينار (408.73 دولار).