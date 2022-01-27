الأسير أبو حميد ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه

أكد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، أن الأسير ناصر أبو حميد ما يزال فاقدًا للقدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسيًا متحرّكًا في التنقّل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير أبو حميد يتمتّع بذاكرة قوية، ويدرك ما يدور حوله.

جاء ذلك عقب زيارة أجراها المحامي بن مرمريلي للأسير أبو حميد، والذي نقل عنه دعوته لجميع الجهات الرّسمية والحقوقية، بمواصلة الضّغط على الاحتلال لإطلاق سراحه.

وأشار إلى أنّ إدارة السجون نقلت الأسير أبو حميد قبل يومين من المستشفى إلى عيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.