تركيا تفرج عن 16 فلسطينيًا احتجزتهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية لأوروبا

أفرجت السلطات التركية، اليوم الخميس، عن عدد من المواطنين الفلسطينيين الموقوفين في مراكز الاحتجاز التركية، إثر محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، أن جهود سفارة دولة فلسطين والسفير فائد مصطفى مع الجهات التركية المختصة، في متابعة قضية المواطنين الفلسطينيين الموقوفين في مراكز الاحتجاز التركية على إثر محاولاتهم للهجرة غير الشرعية الى أوروبا أثمرت بالإفراج أمس عن 16 مواطنًا في محافظة جانقري التركية، من ضمن قائمة الأسماء التي رفعتها السفارة، منهم من يحمل جواز سفره ومنهم من لا يحمله.

وأضاف الديك أنه تم صباح اليوم الخميس الإفراج عن الموقوفين في محافظة أيدين جميعًا مع الأطفال وعددهم 20 مواطنا، كما تم مساء اليوم الإفراج عن مجموعة أخرى بما فيها عائلة مكونة من أم وأطفالها الخمسة.

وأكد الديك أن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية ستستمر في المتابعة مع الجهات التركية المختصة من أجل الإفراج عن جميع الموقوفين في مراكز الاحتجاز، مثمنًا تجاوب الجهات التركية مع المطلب الفلسطيني.