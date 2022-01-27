بالفيديو وصية أبو زكريا المدرس أحد شيوخ الحرم المكي في السعودية- أخر كلمات الشيخ يحيى بن الشيخ عثمان بن الحسين

وصية أبو زكريا المدرس أحد شيوخ الحرم المكي في السعودية- أخر كلمات الشيخ يحيى بن الشيخ عثمان بن الحسين، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وصية الشيخ أبو زكريا المدرس، والذي يعد من أعلام الحرم المكي في السعودية، والتي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع التيوب.

سبب وفاة ابو زكريا المدرس

وقالت رئاسة شؤون الحرمين إن المدرس بالمسجد الحرام الشيخ أبو زكريا المدرس، توفي اليوم الخميس، بعد مسيرة طويلة في تقديم الدروس بالحرم المكي.

ونعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشيخ أبو زكريا يحيى بن الشيخ عثمان بن الحسين عظيم أبادي المكي المدرس، الذي قضى "70" عاماً في أروقة المسجد الحرام معلماً وواعظاً، حيث كان يقدم دروسه طيلة أيام الأسبوع.

وذكرت شؤون الحرمين، أنه عمل مدرسا في دار الحديث الخيرية من 1377هـ - 1390هـ، ثم استدعاه الشيخ عبدالله بن حميد للتدريس في معهد الحرم المكي الشريف.

وأشارت إلى أن الشيخ أبو زكريا كان يدرّس التوحيد والأحاديث النبوية والتفسير والفقه، وتخرج على يده العديد من العلماء الذين يدرّسون حالياً بمعهد الحرم.

وصية أبو زكريا المدرس أحد شيوخ الحرم المكي في السعودية

ويرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية وصية ابو زكريا المدرس: