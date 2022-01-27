بالفيديو سبب وفاة أبو زكريا المدرس أحد شيوخ الحرم المكي في السعودية- وصية الشيخ يحيى بن عثمان المدرس قبل موته 2022

سبب وفاة أبو زكريا المدرس أحد شيوخ الحرم المكي في السعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تفاصيل وفاة الشيخ أبو زكريا المدرس، والذي يعد من أعلام الحرم المكي في السعودية.

سبب وفاة أبو زكريا المدرس أحد شيوخ الحرم المكي في السعودية

وقالت رئاسة شؤون الحرمين إن المدرس بالمسجد الحرام الشيخ أبو زكريا المدرس، توفي اليوم الخميس، بعد مسيرة طويلة في تقديم الدروس بالحرم المكي.

ونعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشيخ أبو زكريا يحيى بن الشيخ عثمان بن الحسين عظيم أبادي المكي المدرس، الذي قضى "70" عاماً في أروقة المسجد الحرام معلماً وواعظاً، حيث كان يقدم دروسه طيلة أيام الأسبوع.

وذكرت شؤون الحرمين، أنه عمل مدرسا في دار الحديث الخيرية من 1377هـ - 1390هـ، ثم استدعاه الشيخ عبدالله بن حميد للتدريس في معهد الحرم المكي الشريف.

وأشارت إلى أن الشيخ أبو زكريا كان يدرّس التوحيد والأحاديث النبوية والتفسير والفقه، وتخرج على يده العديد من العلماء الذين يدرّسون حالياً بمعهد الحرم.

وصية الشيخ يحيى بن عثمان المدرس قبل موته 2022

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