شرطة غزة تعثر على جثمان طفل بعد فقدانه بمكب النفايات بجحر الديك

أفادت شرطة غزة، مساء اليوم الخميس، بالعثور على جثة الفتى (أسامة السرسك) 14 عاماً من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في بيان صحفي، إن الشرطة تلقت بلاغًا عصر اليوم الخميس، بفقدان فتى في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك شرقي مدينة غزة.

وأضاف أنه إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة عمليات بحث مكثفة في المنطقة استمرت بضع ساعات، بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والاستعانة بمعدات وآليات ثقيلة لوزارة الأشغال وبلدية غزة.

وأوضح أنه تم العثور على جثة الفتى (أسامة السرسك) 14 عاماً من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مدفونة في المنطقة.

وأكد البزم، أن الشرطة والنيابة باشرت بالتحقيق في الحادثة.