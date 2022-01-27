بالصور الجهاد يزور المحرر من سجون السلطة نضال مقصقص في جنين

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة، منزل المحرر نضال مقصقص (28 عاماً)، نجل الشهيد علي مقصقص، في مخيم جنين، والذي أفرج عنه الأحد 23/1، من سجون أمن السلطة بعد اعتقال دام 30 يوماً في سجن أريحا.

وكان مقصقص قد تعرض للاعتقال من أجهزة السلطة بتاريخ 23/12/2021 من مكان عمله في مدينة جنين، وكان قد أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في 24/3/2021، وبعد الإفراج عنه، تعرض للمطاردة بزعم مشاركته مع الشهيد جميل العموري.

وأكد وفد الحركة على ضرورة وقف جريمة الاعتقال السياسي بحق أبنائنا ومجاهدينا، والتي تسيء لتضحيات شعبنا والذي يواجه جرائم الاحتلال اليومية، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين خاصة في ظل هذه الأجواء الباردة، وعدم التعرض بالملاحقة والاعتقال للكوادر والمحررين.



