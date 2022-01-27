تحذيرات من تفاقم انتشار جائحة "كورونا" في الداخل المحتل

حذر منسق شؤون الكورونا في الداخل المحتل أيمن سيف، من تفاقم غير مسبوق بانتشار الجائحة في القرى والبلدات العربية.

وقال سيف في بيان صدر عنه :" إن الموجات السباقة أكدت أن العدوى تصل للمجتمع العربي بتأخير نحو أسبوعين، ما يعني أن ذروة الإصابة في الداخل المحتل ستكون مطلع شباط المقبل" ، مشيراً إلى أنه قد بدأ خلال الأيام الأخيرة بتسجيل أعداد إصابات كبيرة وغير مسبوقة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة "الإسرائيلية"، فقد سجل الداخل العربي في الأسبوع الأخير 118,187 إصابة، بمعدل 16,026 إصابة يوميا، وهو رقم قياسي ينذر بارتفاع أعداد الحالات الخطرة التي تحتاج للعلاج في المستشفيات.

يشار إلى أن وزارة الصحة "الإسرائيلية" سجلت منذ بداية الأسبوع الحالي تراجعاً بأعداد الإصابات، إذ سجلت في اليوم الأخير نحو 68 ألف إصابة، ليصبح مجمل عدد الإصابات النشطة 468 الف إصابة.