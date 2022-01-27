صحة غزة: نشهد موجة عنيفة في انتشار كورونا مع ظهور "أوميكرون"

أكدت وزارة الصحة بغزة، أن القطاع دخل في موجة من فيروس كورونا جديدة منذ عدة أيام، مشيرًا إلى وزيادة حالات الإصابة حتى الأيام والأسابيع القادمة.

وتوقع مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة مجدي ضهير، في تصريحات إذاعية، أن نشهد موجة شديدة وعنيفة في انتشار الفايروس مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".

كما توقع زيادة رقم الإصابات في الأيام المقبلة والإصابات المسجلة أقل من الحقيقية، سيما وأن المتحور الجديد ينتشر بسرعة دون أعراض كبيرة.

ودعا ضهير، جميع المواطنين لتلقى اللقاح ومن ظهرت عليه الأعراض التوجه لمراكز الرعاية الأولية للتحقق من الإصابة أو عدمها.

وتابع: "نتمنى أن نخرج من هذه الموجة كما خرجنا من الموجات السابقة ونعظم جهودنا لمواجهة الموجة".