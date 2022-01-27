موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022- القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان 2022

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين العرب في السعودية وعمان وباقي الدول العربية، حيث يستضيف المنتخب السعودي نظيره منتخب سلطنة عمان، في الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

ويحتل "الأخضر" السعودي صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

يشار إلى أن المنتخب العماني يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأمل في حصد النقاط الـ3 للاستمرار في المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمحلق.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان 2022

هناك اهتمام واسع في نقل واقعة مباراة السعودية وعمان، حيث ستنقل شبكة قنوات "SSC" مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم للمقيمين في المملكة، كما ستنقل منصة "شاهد" المباراة ذاتها.

الجدير بالذكر أن المنتخبين التقيا من قبل في الجولة الثانية من التصفيات، وانتهت المباراة بفوز "الأخضر" بهدف نظيف، وهنا نصل بكم متابعي وكالة فلسطين اليوم الاخبارية