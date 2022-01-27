خلال المنخفض.. استهلاك 4 مليون رغيف خبز بالضفة

أكد رئيس نقابة اصحاب المخابز في نابلس عماد الشامي، أنه خلال اليومين الماضين، استهلكت محافظات الضفة الغربية نحو 4 مليون رغيف خبز، أي ما يعادل 600 طن من الطحين

وقال الشامي :“إن المواطنين في محافظات الضفة الغربية يستهلكون نحو مليون ونصف رغيف من الخبز في الأيام العادية”.

وأوضح الشامي أن معدل الاستهلاك من الخبز تضاعف ليصل إلى نسبة 200%، موضحاً أن العائلة التي كانت تشتري كيلو إلى ثلاث كيلوات أصبحت تشتري من خمس إلى ست كيلوات خلال اليومين الماضين بسبب الأحوال الجوية والتوقعات بتساقط الثلوج..

وبين أن محافظتي الخليل ونابلس كان لهما النصيب الأكبر من استهلاك الخبز؛ بسبب التعداد السكاني فيهما، مضيفا: "إن الضفة الغربية فيها نحو 450 مخبز"”.

وكان قد سجل دقيق القمح ارتفاعا تراكميا بنسبة 1.51% فقط منذ كانون الأول 2019 لغاية نهاية تشرين الثاني 2021، والخبز ارتفع بنسبة 1.44% خلال الفترة ذاتها، رغم أن أسعار القمح في الأسواق العالمية هي الأعلى منذ تسعة أعوام في ظل طلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

وتساقطت، ليلة أمس، الثلوج في عدد من محافظات الضفة الغربية مثل: الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله، وتراكمت الثلوج بنسب ضئيلة فوق مرتفعات وجبال نابلس.