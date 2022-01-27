كوريا الجنوبية تفوز على لبنان في مونديال قطر

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا على مضيفه اللبناني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب الكوري الجنوبي، تشو كيو سيونغ، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب صيدا..

وبذلك اقتربت كوريا الجنوبية من التأهل إلى كأس العالم "قطر 2022" بعد أن رفعت رصيدها إلى 17 نقطة وانتزعت الصدارة من إيران (16 نقطة) والتي تلتقي في وقت لاحق اليوم مع العراق.

وبدوره توقف رصيد المنتخب اللبناني عند 5 نقاط في المركز الرابع على جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويُشار إلى أنه يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل