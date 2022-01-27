أسيران يدخلان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم الخميس، أن أسيران من الضفة الفلسطينية المحتلة، يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" وهما:

الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد (41 عامًا) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ثائر أحمد علي حمايل (41 عامًا) من مدينة رام الله، وقد أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 25 عاماً قبل أن يستأنف الحكم ويخفض لـ 20 عاماً، وهو معتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.