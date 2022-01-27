الدعاء المستحب قوله عند البرد الشديد

دعاء البرد الشديد، تعد أوقات البرد الشديد، خاصة لمن يعملون في الهواء الطلق أو لا يملكون القدرة على التدفئة أو السكن المريح، من أوقات الكرب والضيق.

وفي هذه الأوقات يستحب الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله، طلبا لعفوه ورحمته، وتأكيدا على التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وسنرفق لكم في هذه المقالة التي خصصها لكم فريق "فلسطين اليوم"، لمعرفة دعاء البرد الشديد وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية.

دعاء البرد الشديد

نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، دعاء يستحب ترديده عند البرد الشديد، بالتزامن مع موجة الانخفاض في درجات الحرارة، التي تشهدها العديد من الدول العربية حاليا.

وقالت دار الإفتاء في منشورها: "اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد، اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له".

كذلك يمكن التضرع إلى الله بالكلمات الآتية: "اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فأحفظهم بحفظك وأرحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

دعاء البرد الشديد

وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال عند سماع الرعد وسقوط المطر: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، و"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

كما أن من دعاء المطر والرعد والبرق ما ورد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا". رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: {أو كصيبٍ من السماء}. البقرة /19.

ويستحب للمسلم أن يُحيِي سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، عند نزول المطر، وكان من هديه "إذا نزل المطر"، أن يردد دعاء المطر "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا" وأن يحسر "يُبلل" جسده ليصيبه منه.

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.