ما هي الأضرار التي سجلتها بلدية غزة حتي اللحظة إثر المنخفض الجوي ؟!

أكد الناطق باسم لجنة طوارئ بلدية غزة حسني مهنا، اليوم الخميس، أن طواقم طوارئ البلدية حتى اللحظة لم تُسجل أي أضرار كبيرة في مدينة غزة والأمور تحت السيطرة.

وأوضح مهنا في تصريحات صحفية، أن البلدية قامت بتجهيز بركة مياه احتياطية في منطقة المنارة قرب بركة الشيخ رضوان لاستخدامها بحالات الطوارئ وتخفيف الضغط في استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار لتجنيب المنطقة من أي حالات غرق، لافتا إلى أن فرق الطوارئ الميدانية تتجول في المناطق المنخفضة والساخنة لتفقد الاوضاع هناك ومتابعتها عن كثب.

وأشار إلى أن البلدية ومنذ أمس مع بداية دخول المنخفض الجوي تلقت 300 إشارة، وتم التعامل مع قرابة 100 شكوى تتعلق بطفح مياه الصرف الصحي وانجرافات في بعض الشوارع الترابية، داعيا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء لتجنب وقوع أي تماس كهربائي وتعرض حياتهم للخطر.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي، منذ أمس الأربعاء، أعلنت عن أثره لجنة المتابعة الحكومية تعطيل الدوام في كافة المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تعطيل دوام المدراس والقطاعات الحكومية باستثناء قطاعات الطوارئ.