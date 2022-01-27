مدير بمالية غزة لـ"فلسطين اليوم: قرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

أكد مدير وحدة العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة، عمرو الراعي، اليوم الخميس، أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صادقت على مقترح لوزارة المالية بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة 80 بالمئة.

وأوضح الراعي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المقترح الجديد المقدم من وزارة المالية وحد نسبة الخصم على جميع المركبات التجارية التي عليها مستحقات ضريبة بنسبة 80 بالمئة، بعد أن كانت نسبة الخصم تتم بناءً على موديل المركبة ونوع "الماتور".

وبيّن أن تطبيق قرار زيادة نسبة الإعفاء سيتم خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرٍ كامل من وقت تنفيذ القرار.

وحول أهمية هذا القرار، قال الراعي: إن "القرار يساهم في التسهيل على المواطنين في عمليات دفع المستحقات، لا سيما أن القطاع يشهد ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة".

وأضاف أنه يشجع سائقي المركبات التجارية على دفع مستحقاتهم المتراكمة من ضرائب الترخيص، خاصة أصحاب المستحقات المالية العالية.

وبخصوص غاز الطهي، أفاد مدير وحدة العلاقات العامة في وزارة المالية، بأنه "سيتم إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي من الجانب المصري اليوم"، موضحًا أن ذلك يساهم في منع حدوث أي إشكالية متوقعة في شح الغاز بالمحطات بالتزامن مع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي.

وأوصى المواطنين بضرورة التواصل مباشرة مع وزارة المالية أو الهيئة العامة للبترول في حال حدوث تلاعب في الأسعار وغيره.

وذكر الراعي، أن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد تنظم جولات ميدانية على جميع محطات تعبئة غاز الطهي في محافظات القطاع الخمس، لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار الراعي، إلى أنه من جملة التسهيلات المقبلة التي ستتخذ هو صرف دفعة مالية جديدة من مستحقات الموظفين لصالح التعليم الجامعي بقيمة 400 شيقل فقط ولمرة واحدة، مبينًا أن الصرف يستفيد منه الموظف الطالب وذويه.

ونوه إلى أن عملية صرف المستحقات لأغراض التعليم الجامعي يشترط فيها توقيع الجامعات على البروتوكول الناظم مع وزارة المالية وفق ما هو معمول به.

حول مواعيد صرف الدفعة المالية، أضاف أنه سيتم تحديده لاحقًا عبر الموقع الالكتروني الرسمي التابع للوزارة، وصفحاتها على المنصات الرقمية كافة.