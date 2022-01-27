اضبط تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد سلطنة عمان اليوم الخميس 27-1-2022 بث مباشر ضمن تصفيات مونديال قطر في كأس العالم 2022 ، وخلال الساعات الماضية بدأ الجمهور السعودي والعُماني بالبحث عبر محركات البحث على الانترنت من أجل مشاهدة القناة بجودة عالية أي بتقنية hd ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة في هذه المباراة التي تجمع منتخب سلطنة عمان امام السعودية .

وقد اهتم الفريق في عمليات البحث ووضع لكم تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد سلطنة عمان اليوم الخميس بث مباشر والتي من خلالها ستشاهدونها كاملة والتي تأتي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 الجديد ، ونبدأ مع حضراتكم في هذه السطور مع موعد بدء انطلاق المباراة ثم ننطلق إلى التشكيلة المتوقعة وفي النهاية تردد قناة .

موعد مباراة السعودية ضد سلطنة عمان

وعن موعد انطلاق مباراة السعودية ضد سلطنة عمان فإن المنتخبين العربيين سيلعبان اليوم في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية ، والثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، على ملعب الجوهرة المشعة ، كما سيعلق على المباراة سمير المعيرفي .

كما ونشير لكم في هذه المقالة إلى أن المنتخب السعودي يتصدر حاليا المجموعة الثانية من المرحلة النهائية وذلك بعد ان لعب 6 مباريات الي الان وجمع من خلالهم المنتخب السعودي 16 نقطه حيث تمكن من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة .

مباراة السعودية ضد سلطنة عمان بث مباشر هنا

إليك التشكيلة المتوقعة لمنتخب سلطنة عمان أمام السعودية اليوم

فايز الرشيدي

علي البوسعيدي – احمد الخميسي – صالح المسلمي – أمجد الحارثي

حارب السعدي – محسن جواهر – صلاح اليحيائي – جميل اليحمدي

خالد الهاجري – عصام الصبحي

إليك التشكيلة المتوقعة لمنتخب السعودية أمام سلطنة عمان اليوم

محمد العويس.

محمد البريك – أحمد شراحيلي – علي آل بليهي – ياسر الشهراني.

عبد الإله المالكي -علي الحسن – محمد كنو.

سالم الدوسري – فراس البريكان – فهد المولد.

تردد قناة ssc على النايل سات 2022 مشاهدة كأس العالم

وارفقنا لكم تردد قناة ssc على القمر الصناعي النايل سات 2022 من اجل مشاهدة ومتابعة كافة مباريات كأس العالم

تردد قناة SSC عربسات على نايل سات بجودة hd

التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6