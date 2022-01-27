"الإعلام الحكومي" بغزة يعلن عدد الاتصالات التي تلقتها قطاعات الطوارئ الليلة الماضية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس ، عن عدد الاتصالات التي تلقتها البلديات والأجهزة الشرطية وشركة توزيع الكهرباء خلال الليلة الماضية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له، إن أرقام طوارئ البلديات تلقت خلال الليلة الماضية 935 إشارة حول تجمعات مياه وطفح صرف صحي وتعاملت بشكل عاجل مع 725 منها، فيما تم متابعة بقية المهام.

وأضاف " تعاملت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني مع 542 اتصال طارئ وإشارة مهمة، فيما استقبلت شركة توزيع الكهرباء 4587 اتصال نتج عنها التعامل مع 459 مهمة عمل ميداني".

تتأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي، منذ أمس الأربعاء، أعلنت عن أثره لجنة المتابعة الحكومية تعطيل الدوام في كافة المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تعطيل دوام المدراس والقطاعات الحكومية باستثناء قطاعات الطوارئ.