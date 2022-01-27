أسهل طريقة لعمل السحلب في البيت

طريقة عمل السحلب، مشروب السحلب من المشروبات الشتوية التي تساعد على تدفئة الجسم، فضلاً عن الفوائد الصحية المختلفة.. تعرفوا طريقة عمل مشروب السحلب وفوائده

ويعتبر السحلب من أهم المشروبات الساخنة التي تشتهر في فصل الشتاء، ويعرف مشروب السحلب في مصر وبلاد الشام وتركيا، كما أنه يتمتع بالفوائد الصحية العديدة لما يحويه من مكونات غذائية غنية بالعناصر المغذية للصحة والجسم، وفي هذه المقالة سنخصص لكم في فريق "فلسطين اليوم"، لتعرف على طريقة عمل السحلب وفوائده لتدفئة الجسم والصحة.

أسهل طريقة لعمل العوامة المقرمشة في المنزل

طريقة عمل السحلب

المكوّنات

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

ثلث كوب من السّكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزّهر.

رشة من جوز الهند النّاعم للتّزين.

رشة من القرفة للتّزين.

طريقة عمل السحلب

طريقة التّحضير

وضع الحليب مع السّكر والنشا في قدر سميك القاعدة متوسط الحجم على نار هادئة مع الاستمرار في التّحريك مدّة ثلاث دقائق ليصبح سميك القوام.

رفع القدر عن النّار ثمّ إضافة ماء الزّهر وتحريك السحلب ثم ّسكبه في أكواب التّقديم.

نثْر القرفة وجوز الهند ثمّ تقديمها.

فوائد السحلب للجسم

أسهل طريقة لعمل العوامة المقرمشة في المنزل

يعمل السحلب على تغذية الطفل وبناء العظام.

له دور فعال في علاج أمراض العظام، ويحمي من مشكلات العمود الفقري والمفاصل، ويساعد على الوقاية من الروماتيزم، وهشاشة العظام، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

السحلب مفيد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

يساعد في القضاء على القلق والتوتر، ومفيد في التحسين من الحالة المزاجية والنفسية للفرد.

يقوي الجهاز المناعي، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية.

يساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء.

مفيد في علاج مشكلات الرحم المختلفة مثل النزيف.

يعمل على زيادة الوزن بالنسبة لمن يعاني من النحافة.

يعالج الإسهال.

مفيد في علاج قرحة المعدة.

يعالج مشكلات القولون.

مفيد للمرأة الحامل بسبب غناه بنسبة كبيرة من الكالسيوم، ويعمل على تقوية العظام لدى المرأة الحامل والجنين.

أسهل طريقة لعمل العوامة المقرمشة في المنزل

اليكم أسهل طريقة لعمل السينابون اللذيذة في المنزل