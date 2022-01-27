بالفيديو طريقة عمل القطايف بالمنزل في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل القطايف بالمنزل في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وسريعة، أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر الفضيل تسعى ربات البيوت لتحضير أطباق من الأكلات الشهية والحلويات اللذيذة التي يطلبها أفراد عائلتها، كونهم يصومون عن الأكل والشرب نحو 15 ساعة متواصلة، وهو ما يدفع الأم إلى استحضار أطعمة وحلويات شهية ولذيذة إلى مائدة الطعام الخاصة بهم، ويعد القطايف من أهم الحلويات على موائد الصائمين في الشهر الفضيل، فلا تخو عائلة من تناول وجبة القطايف بعد الإفطار، وأحيانا بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

والغالبية من المواطنين يذهبون إلى محال الباعة المختصة لشراء القطايف، فيقومون بحشوها وطهيها في زيت القلي، وبعد ذلك اغراقها في القطر لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم إخراجها ووضعها للصائمين، لكن أصر فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى وضع طريقة عمل القطايف بالمنزل في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وسريعة، لصناعة القطايف في المنزل دون عناء الذهاب إلى المتاجر لشرائه.

طريقة عمل القطايف بالمنزل في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وسريعة

ويمارس المسلمون في الشهر الفضي طقوسا دينية تختلف عن بقية أشهر السنة، وتكثر الأدعية والصلوات وفيه يتقرب المسلمون أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، كما في هذا الشهر يصلي المسلمون صلوات التراويح في المساجد.

طريقة عمل القطايف بالمنزل في شهر رمضان 2022

يوجد العديد من الطرق لعمل القطايف، نذكر هنا أولاً طريقة عمل عجينة القطايف حيث أن هناك عدة طرق لتحضير العجينة، أما إذا كانت ربة البيت تحتاج إلى سرعة تحضيرها فيمكن شراء أقراص القطايف وحشوها فقط.

مكونات القطايف

أولًا المكونات

أقراص القطايف الطازجة، ويجب أن تكون درجة حرارتها هي نفس درجة حرارة الغرفة

مكونات القطر

مكونات القشطة

نصف لتر حليب سائل منزوع الدسم

طريقة التحضير:

يتم تحضير القشطة من خلال تسخين الحليب على النار الهادئة، ويتم إضافة قليل من الفانيليا والسكر وماء الزهر إليها

وعند الغليان يتم إضافة كوب من النشا بالتدريج، والذي يكون قد تم تذويبه في قليل من الماء

ويتم التحريك باستمرار حتى تتماسك المكونات وتصبح ذو قوام كثيف ثم نطفئ النار عليها

يتم حشو كمية ملعقة كبيرة من القشطة الباردة داخل كل قرص من أقراص القطايف ونغلقها بشكل جيد

يتم تحمير أقراص القطايف أو يتم تقديمها دون تحمير مع القليل من الشربات

يتم تحضير القطر من خلال خلط المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض على النار، والتحريك وتركه ليبرد بعد أن يصل إلى درجة الغليان

طريقة عمل القطايف

طريقة عمل القطايف بالجوز

هناك كثير من الأشخاص يفضلون عمل القطايف بالجوز وهذا من خلال الطريقة التالية:

المكونات

3 كوب من الجوز المكسر لقطع صغيرة وناعمة

القليل من السكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

يتم خلط السكر مع الجوز مع القرفة في وعاء عميق، وتترك المكونات بشكل جيد

يتم توزيع الحشوة على أقراص القطايف وإغلاقها بشكل جيد

يتم صف أقراص القطايف التي تم حشوها في صينية ودهن سطحها بزيت الزيتون أو الزبد

يتم إدخال القطايف إلى الفرن حتى تنضج الأقراص تمامًا

يتم إخراج أقراص القطايف من الفرن ويسكب القطر البارد عليها