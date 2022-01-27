طبيب : قد تصاب بـ" أوميكرون" أثناء تناول الطعام

قال طبيب علوم المناعة فلاديمير بوليبوك، في مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، إن قدرة سلالة فيروس كورونا أوميكرون على الاستقرار على الطعام تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى أثناء الوجبات.

ووفقًا له، فإن الفيروس قادر على البقاء في المنتجات الغذائية لفترة طويلة، وأضاف: "إذا عطس شخص ما وسعل بجانب الطبق، ثم أكله أحد آخر بعد فترة من الزمن، يصاب بالعدوى".

وأضاف بوليبوك: "إننا نتحدث عن الأطباق والمشروبات الباردة وكذلك الأطباق التي يستقر الفيروس على أطرافها أثناء وبعد تناول الطعام".

وفقًا لدراسة حديثة أجراها علماء في جامعة كيوتو الطبية، فإن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة لأنه يمكن أن يعيش على الأشياء البلاستيكية والجلد البشري لفترة أطول بكثير من المتحورات السابقة.