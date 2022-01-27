زيت السمك يحميك من خطر الإصابة بهذه الأمراض

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:12 م
27 يناير 2022
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أكدت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يكتيرينا ميخائيلينكو، أن زيت السمك مفيد للعيون ويعزز منظومة مناعة الجسم.

وأوضحت الخبيرة، أن المتغيرات التي تحصل في الجسم نتيجة تناول زيت السمك الغني بفيتامين A وفيتامين D وكذلك بأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وقالت: "فيتامين A ضروري لنضارة البشرة، ويعزز منظومة المناعة وصحة العيون. ونقص فيتامين D يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للبوتاسيوم والفوسفور في العظام، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بهشاشة العظام".

وأضافت: "أفضل مصدر للحصول على زيت السمك هي اسماك الرنجة والهلبوت والماكريل والسلمون والتونة وسمك القد".

وتابعت: "إن كمية فيتامين A وD في زيت كبد أسماك القد عالية جدا، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. ولكن بالنظر إلى احتوائه على سعرات حرارية عالية، ينصح بعدم الإفراط بتناوله".

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