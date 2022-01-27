زيت السمك يحميك من خطر الإصابة بهذه الأمراض

أكدت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يكتيرينا ميخائيلينكو، أن زيت السمك مفيد للعيون ويعزز منظومة مناعة الجسم.

وأوضحت الخبيرة، أن المتغيرات التي تحصل في الجسم نتيجة تناول زيت السمك الغني بفيتامين A وفيتامين D وكذلك بأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وقالت: "فيتامين A ضروري لنضارة البشرة، ويعزز منظومة المناعة وصحة العيون. ونقص فيتامين D يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للبوتاسيوم والفوسفور في العظام، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بهشاشة العظام".

وأضافت: "أفضل مصدر للحصول على زيت السمك هي اسماك الرنجة والهلبوت والماكريل والسلمون والتونة وسمك القد".

وتابعت: "إن كمية فيتامين A وD في زيت كبد أسماك القد عالية جدا، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. ولكن بالنظر إلى احتوائه على سعرات حرارية عالية، ينصح بعدم الإفراط بتناوله".