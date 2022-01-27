"جريب فروت" وصفة سحرية لتقليل الشهية

تحتوي فاكهة جريب فروت على الكثير من الفيتامينات والمعادن بالإضافة لاحتوائها على فيتامين "سي" والسليكون، أي أنها لات قوي جهاز المناعة فحسب، بل ترفع من نسبة الكولاجين.

ونصحت خبيرة التغذية الروسية، سفيتلانا زيلينتسوفا، في لقاء مع "سبوتنيك"، بضرورة وضع هذه الفاكهة في النظام الغذائي.

وأضافت، قائلة: "تحتوي الفاكهة على عدد من المواد الكيميائية النباتية، والتي يتم دراسة خصائصها بشكل فعال، والعديد منها معترف به على أنه مواد مقاومة للشيخوخة، وهي مواد تعمل على إبطاء الشيخوخة. لذلك، فإن النارينجين له تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضاد للأورام، ومضاد للفيروسات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للالتهابات.لاكما يحسن حالة القلب والأوعية الدموية ويقلل الشهية".

وحول ما تحتويه هذه الفاكهة من مواد مهمة للجسم، قالت الخبيرة: "النوبليتين الموجود في الجريب فروت مضاد للسمنة وتصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين. الهيسبيريدين مضاد للأكسدة، كما له تأثير مضاد للحساسية، ويقوي الأوعية الدموية، ويحسن شدة ومرونة الأوردة".

وأضافت: "سيساعد الجريب فروت في ركود الصفراء وتقليل حموضة العصارة المعدية، لأنه يحفز إنتاج العصارات الهضمية. الألياف الموجودة في الفاكهة مفيدة للأمعاء".

ومع ذلك، أضافت الخبيرة أنه لا يجب الإفراط في تناول الجريب فروت، حيث تمنع المواد الفعالة للفاكهة عمل الإنزيمات اللازمة لإزالة السموم من العديد من المواد في الجسم.

وتوصي بتناول الجريب فروت ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. ومن الضروري استبعاد الفاكهة تمامًا من النظام الغذائي في حالة الإصابة بأمراض حادة في الجهاز الهضمي مع زيادة الحساسية للساليسيلات، بسبب التطور المحتمل لزيادة حساسية الجلد تجاهه .