الكويت : إعادة منح تأشيرات دخول للبنانيين قريباً

قالت تقارير إعلامية إن السلطات الكويتية تدرس إعادة منح تأشيرات دخول البلاد إلى اللبنانيين خلال الفترة القادمة.

وحسب جريدة القبس الكويتية، فقد نقلت عن مصادر حكومية أن وزارة الداخلية الكويتية "تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل".

وأكدت المصادر أن "اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل يضم كبار قياديي قطاع شؤون الإقامة لبحث إمكانية معاودة فتح جميع أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية ـ اللبنانية".

وأوضحت أن مثل هذه القرارات التي تتعلق بأزمات دبلوماسية هي قرارات متغيرة تخضع للتقييم بناء على مستجدات الأوضاع الخاصة بكل أزمة.

وبخصوصو تفاصيل عملية إعادة فتح التأشيرات الكويتية للبنانيين، لفتت المصادر إلى أنها "ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وأخيراً التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل".

وشددت المصادر على أن جهاز أمن الدولة الكويتي سوف يتولى "مراجعة وتدقيق الأسماء قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات"، مؤكدة ان مثل هذه المراجعة كان معمولا بها في السابق.

يشار إلى أن قرارا كويتيا بوقف كافة أشكال تأشيرات دخول الكويت إلى اللبنانيين كان قد صدر منذ العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي 2021، وذلك بسبب أزمة دبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية في أعقاب تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

وقد شهدت الأيام الماضية زخما كبيرا في إطار حلحلة الأزمة، عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان، التقى فيها مسؤولين لبنانيين، على رأسهم الرئيس ميشال عون، وقدم خلالها مقترحات لحل الأزمة.