بالفيديو سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 يناير 2022.. في البنوك والمصارف

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 يناير 2022.. في البنوك والمصارف، تتجه أنظار المصريون صباح كل يوم صوب شاشات البورصة المحلية، ويتوجهون إلى المصارف والسوق السوداء للاطلاع على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الذي يتباين سعر صرف وفق المكان، فسعر الصرف في السوق السوداء يختلف تماما عن سعر صرفه في البنوك والمصارف الرسمية، وشركات الصرافة المرخصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة في الموضوع.

ويتفاوت سعر الدولار الأمريكي من يوم لآخر ومن وقت لآخر، لأن سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 يناير 2022.. في البنوك والمصارف، يرتبط بالظروف المحيطة في جمهورية مصر العربية، السياسية والاقتصادية والمالية، لذلك تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 يناير 2022.. في البنوك والمصارف

وشهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، استقرارا في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية، وشركات الصرافة.

وأعلن الرئيس المصري قبل أيام قليلة، رفع الحد الأدنى للأجور في مصر لـ 2700 جنيه، وهو ما ربح به العمال المصريين، وسط تساؤلات عدة عن إمكانية تنفيذه في البلاد.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 يناير 2022

ووصل متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

جاء أعلى سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الخميس 27 يناير 2022

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 17.66 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، إلى نحو 21.16 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.06 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار الكويتي اليوم الخميس 27 يناير 2022

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 51.71 جنيه للشراء، و 52.17 جنيه للبيع.