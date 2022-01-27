بالفيديو والصور كارثة كادت أن تقع بعد اقتحام سيارة مسرعة لمحطة وقود بغزة

تفاجأت إحدى محطات تعبئة البترول في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، باقتحام سيارة مسرعة داخل المحطة الواقعة على شارع صلاح الدين شمال القطاع، وقد تسببت بوقوع إصابة وخسائر مادية، جراء الضرر التي أوقعه الحادث.

وأفاد صاحب محطة تعبئة البترول، نبيل نصر، لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن سيارة مسرعة اقتحمت المحطة بعد أن انحرفت عن مسارها، وأسفرت عن إصابة ابنه بجروح وتضرر "ماكينة" تعبئة البترول التي يبلغ ثمنها نحو 10 آلاف دولار.

وأشار نصر، إلى أن أجرى نقل ابنه المصاب إلى مستشفى الإندونيسي بواسطة سيارة وتم تقديم العلاج اللازم له، وهو الآن في البيت بصحة جيدة.

وقال صاحب المحطة: إن "شرطة المرور وصلت إلى المكان، وباشرت في فتح تحقيق عاجل بالحادث، وتم حجز السائق لدى جهاز الشرطة"، لافتًا إلى أن السائق لم يَصب بأذى.

من جهته، أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الخميس، أن 12 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور، أن الحوادث خلفت 3 إصابات بجروح متوسطة.



